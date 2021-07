Famiglia napoletana in vacanza dedica un’ora al giorno a pulire la spiaggia dai rifiuti

168 Visite

“La Campania non è solo cialtroni e delinquenti. La Campania è soprattutto fatta da gente onesta e civile, che ha a cuore il proprio territorio e il benessere della collettività. Le storie negative, purtroppo, sono tante. Ma quelle positive, a volte, riescono a far intravedere una speranza per il futuro. Come quella di una famiglia della provincia di Napoli, in vacanza ad Ascea, che almeno un’ora al giorno, tutti assieme, la passa a pulire la spiaggia dalla plastica e da altri rifiuti che le persone lasciano. Un gesto meraviglioso che, come ci raccontano, spesso invoglia anche altre persone presenti a fare lo stesso. Le buone azioni sono contagiose”. Così ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi in un post su Facebook.

Per fa capire alle persone che la civiltà e l’onestà sono la strada da seguire servono queste storie. Racconti di persone normali ma che con i loro gesti possono contribuire fattivamente ad una Campania migliore, una regione dove far crescere i propri figli, dove i giovani non desiderino scappare ogni giorno”. Ha, infine, aggiunto Francesco Emilio Borrelli nello stesso post.













