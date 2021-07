Discoteche, slitta ancora la decisione sulle riaperture

142 Visite

Slitta ancora la decisione sulla riapertura delle discoteche. Nonostante il via libera di venerdì scorso del Comitato tecnico scientifico, il governo resta prudente e rimanda ancora il semaforo verde per la ripresa delle attività del settore, l’unico che non ha ancora riaperto in un’Italia ormai tutta bianca.

Il tema, secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, sarebbe stato sollevato a margine della riunione del Consiglio dei ministri del 30 giugno, che ha approvato il testo del dl lavoro, ma nessuna decisione definitiva è stata presa. Sul tavolo, però, sarebbe stata messa la possibilità di riconoscere dei ristori per le mancate entrate subite dall’intero settore fino a ora.













