“Lasciato come un “suppellettile” al Cardarelli”, la denuncia di una maranese

“Portiamoceli a casa, che li assistiamo meglio noi!“. E’ questo lo sfogo di Serena, cittadina maranese, seriamente preoccupata per le condizioni di salute del suo compagno ricoverato in codice rosso presso l‘ospedale Cardarelli di Napoli. Ecco quanto racconta alla redazione di Terranostranew:

“Gentile redazione, il mio compagno si trova ricoverato presso il pronto soccorso del Cardarelli in codice rosso. E’ normale aver atteso 5 ore per una TAC cranica e toracica? Tutto ciò è stato possibile tramite una conoscenza. Probabilmente, se avesse avuto un’emorragia sarebbe già morto. Ad oggi, non ho notizie sulle sue condizioni di salute. Sono trascorse 20 ore, ho lasciato recapiti, ma nessuno mi fornisce informazioni. Per sentito dire, pare che abbia una frattura scomposta alla tibia. Non è normale apprendere le notizie dal conoscente di turno. Pretendo che siano i canali giusti ad informarmi. Non è normale che si trovi parcheggiato come un “suppellettile”, che non gli misurino la temperatura, che non controllino se urina. Cosa stanno a fare lì tutti gli altri? Zero assistenza. A questo punto, portiamoceli a casa i pazienti e li assistiamo noi!“













