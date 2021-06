Qualiano, voragine in via Santa Maria a Cubito: lavori in fase di ultimazione

94 Visite

Ieri, grazie ad una segnalazione, siamo intervenuti prontamente in via Santa Maria a Cubito dove a causa di una infiltrazione d’acqua il manto stradale stava per cedere e si era verificato uno sprofondamento. Da ieri gli operai sono a lavoro.

La giornata di domani servirà per la stabilizzazione della riparazione ed i lavori riprenderanno lunedì. I lavori sono comunque in fase di ultimazione e contiamo di riaprire l’arteria alla circolazione in tempi brevissimi.

Così il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis.













