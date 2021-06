Uccise la moglie, in carcere Lo Presto

152 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, sostitutiva degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli nei confronti di Vincenzo Lo Presto, 43enne napoletano che nel dicembre scorso, in sede di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile di omicidio preterintenzionale aggravato commesso il 7 marzo 2019 ai danni della moglie.













