Incidente a Roma per 4 ragazzi di Marano: operazione riuscita per uno della comitiva ricoverato al Gemelli

E’ stato sottoposto a un intervento chirurgico durato diverse ore uno dei quattro ragazzi che pochi giorni fa è rimasto di vittima, insieme ai suoi amici, di un incidente stradale in quel di Roma. L’intervento è riuscito. Il 26 enne di Marano aveva rimediato diverse fratture. Non ancora note le condizioni di un altro ragazzo, mentre altri due sarebbero – nonostante le ferite e contusioni riportate – in graduale miglioramento.













