Marano, fittizia intestazione di beni: 13 indagati. “Hanno favorito il clan Orlando”. Ecco i nomi

Tredici indagati (due persone arrestate e condotte in carcere e due ai domiciliari) per fittizia intestazione di beni, terreni, immobili e una barca, con l’aggravante (in molti casi) di aver favorito il clan Orlando di Marano. In azione, stamani, il Gico di Cagliari per un’inchiesta coordinata dalla Dda di Napoli (pm Di Mauro).

L’indagine scaturisce da una precedente operazione sul traffico di stupefacenti tra Marano e la Sardegna.

