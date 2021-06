COVID, MINISTRA BONETTI DOMANI A NAPOLI A CONVEGNO SU RIPARTENZA, GIOVANI E FAMIGLIE  

110 Visite

La ministra per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti interverrà domani, venerdì 18 giugno 2021 (ore 17), al convegno dal titolo “Ripresa 2021 per un investimento sulla partecipazione attiva dei giovani e delle famiglie”, in programma a Napoli, nella sede della Fondazione Salvatore (via Riviera di Chiaia, 9) e organizzato da Global Thinking Foundation (presidente Claudia Segre) in collaborazione con Banca di Credito Popolare e Associazione Anonima Fumetti, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Università “Federico II” di Napoli, della Commissione Europea, di Pubblicità Progresso e ASVIS.

Saluti istituzionali di Mauro Ascione, presidente di Banca di Credito Popolare; Matteo Lorito, Rettore “Federico II”. Dopo l’introduzione della Ministra Elena Bonetti, interverranno: Massimo Doria, head of Retail Payment Instruments and Services Directorate Banca d’Italia; Concetta Giancola, presidente CUG “Federico II”; Angela Laurenza, founder Prime Minister; don Antonio Loffredo, parroco Rione Sanità. Modererà Laura Serafini, caposervizio sede di Roma de Il Sole 24 Ore.

A seguire (ore 19.30), si svolgerà uno spettacolo teatrale dal titolo “Puzzle. Donne a pezzi” di e con Stefania Pascali e con la regia di Luigi Cilli: sarà possibile partecipare di persona fino a esaurimento posti.

L’incontro rientra nel tour 2021 della mostra – rassegna “Libere di…VIVERE”, progetto sviluppato da Global Thinking Foundation con l’Associazione Anonima Fumetti, che si terrà a Napoli dal 18 al 20 giugno 2021 nella sede della Fondazione Salvatore (via Riviera di Chiaia, 9) ed è visitabile nei seguenti orari: 10.30-18.30 (in modalità virtuale con un tour in 3D sul sito www.liberedivivere.com).

Ingresso gratuito per tutte le iniziative. Per gli spettacoli serali, è necessario registrarsi al sito www.liberedivivere.com/tappe/

Diretta streaming convegno sui profili social di Global Thinking Foundation:

