Vaccinazione eterologa, Speranza frena De Luca: “Si deve adeguare”

Il ministro della Salute Roberto Speranza: “Sulla vaccinazione eterologa De Luca e le regioni si devono adeguare alle indicazioni del governo”

Il ministro lo ha dichiarato alla Stampa, nella rubrica “30 minuti al Massimo”, nel corso di un’intervista sulla campagna vaccinale e le risposte delle singole regioni. Il governatore De Luca, nella giornata di ieri, aveva ribadito il suo no alla vaccinazione eterologa in Campania. Ovvero no al mix di vaccini.













