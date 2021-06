Il sondaggio-burla che dava il Pd in testa. In vantaggio ancora Lega e Fdi

107 Visite

Da mesi i sondaggi realizzati da diverse agenzie danno la Lega primo partito del Paese, seguita da Fratelli d’Italia che nelle ultime settimane ha superato anche il Partito democratico di Enrico Letta, diventando la seconda forza politica nelle preferenze degli italiani. Eppure, nei giorni scorsi è stato reso noto un nuovo sondaggio Ipsos che, contrariamente a quanto certificato da tutte le altre agenzie, dà il Pd in testa alla classifica, seguito dal partito di Giorgia Meloni, che quindi mantiene la sua seconda posizione. Solo terza la Lega ma i tre partiti sono racchiusi in pochi decimi percentuali nel sondaggio Ipsos. Ora Matteo Salvini punzecchia chi ha effettuato questa rilevazione, anomala rispetto alle altre. “ Ipsos lavora per il Pd e, miracolosamente, sforna l’unico sondaggio italiano che vede il Pd primo partito davanti alla Lega. Mentre tutti gli altri vedono la Lega nettamente primo partito. I casi della vita… . Noi andiamo avanti, per il bene dell’Italia, con lavoro, pazienza e sorriso “, ha scritto Matteo Salvini su Facebook a sottolineare la stranezza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS