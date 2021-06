Bari, 54enne in rianimazione: “Ischemia dopo vaccino”. Era in cura per “trombosi venosa periferica”

173 Visite

Un uomo di 54 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari a seguito di un’ischemia verificatasi in un periodo successivo alla vaccinazione, avvenuta il 26 maggio scorso con il composto di Johnson&Johnson. Il Policlinico ha segnalato all’Aifa e al ministero della Salute l’evento sospetto. Viene precisato che “l’uomo è arrivato al pronto soccorso il 12 giugno scorso già in terapia farmacologica prescritta in altra sede, per trombosi venosa periferica”. L’edizione barese di Repubblica cita fonti dell’ospedale secondo cui, al momento dell’accesso, il paziente sarebbe già stato “in condizioni molto compromesse”.













