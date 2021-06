L’Italia parte alla grande all’Europeo. Mancini soddisfatto: “Ottima prova”

96 Visite

Sorride ed è felice Roberto Mancini dopo il 3-0 alla Turchia. Il ct della Nazionale applaude i suoi giocatori al debutto in questo Europeo: “Abbiamo fatto una buona partita, pure nel primo tempo dove non abbiamo trovato il gol”. Prestazione praticamente perfetta degli Azzurri: “Messaggio alle altre squadre? Era importante iniziare bene, è una bella soddisfazione per tutti gli italiani. Spero in tante altre serate così, mancano solo sei partite a Wembley…”.













