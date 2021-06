Marano, il processo infinito a carico di Angelo Simeoli e 57 imputati. In dieci anni nemmeno scritta la parola fine sul primo grado

880 Visite

Un processo di primo grado infinito, che si trascina da anni e anni, segnato da ripetuti avvicendamenti in seno alla pubblica accusa. Partito con il pm Ribera, siamo arrivati oggi alla Di Mauro. Il processo Simeoli (Angelo) è l’emblema delle difficoltà e del mal funzionamento del sistema giustizia italiano.

La figura chiave di questo dibattimento, che si svolge nelle aule del tribunale di Napoli, è quella di Angelo Simeoli, meglio noto come “Bastone”, imprenditore di punta del clan Polverino, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e imputato anche in altri due processi. Per gli inquirenti della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, Simeoli – fratello del defunto Mattia, a lungo capozona nell’area flegrea per conto dei Nuvoletta – è il riciclatore per antonomasia del clan Polverino. Uno degli uomini più potenti di Marano, a capo di un impero economico e di aziende edili che hanno fatto affari anche in altri territori del Giuglianese e del Casertano. Di Angelo Simeoli riferiscono decine di pentiti: Roberto Perrone, Domenico Verde e Biagio Di Lanno, un tempo affiliati alla fazione criminale di Marano, ma anche collaboratori di giustizia di area casalese e giuglianese. Il processo madre che lo vede coinvolto, scaturito da un’indagine del Gico, ha avuto un percorso a dir poco tortuoso e dopo dieci anni la parole fine non è stata scritta nemmeno per il primo grado. Sono 57 gli imputati, molti dei quali rispondono del reato di intestazione fittizia di beni. Le Fiamme Gialle ricostruirono a suo tempo (siamo tra il 2011 e il 2012) la traccia dei soldi, scovarono gli intestatari fittizi, le scatole cinesi, i prestanome di Simeoli, focalizzando l’attenzione su un impero economico del valore di un miliardo di euro. Tutto sequestrato: ville, parchi, ristoranti, terreni, autovetture, locali. Il processo è ripreso ieri con l’escussione di un maresciallo del Gico, che ha riferito sui rapporti tra Simeoli e il gruppo imprenditoriale dei pedata.

“Bastone” è da tempo agli arresti domiciliari: è coinvolto, assieme all’ex sindaco di Marano Mauro Bertini e ai fratelli Aniello e Raffaele Cesaro, anche in un altro processo. L’accusa, in quel caso, è di corruzione aggravata in concorso tesa a favorire il clan Polverino. I suoi figli, Vincenzo, Carlo, Renato e Raffaella, sono invece rinviati a giudizio in un altro processo e tutti con l’aggravante di aver favorito la cosca egemone un tempo tra Marano e Quarto. A finire a più riprese nel mirino della Procura anche il genero di “Bastone”, Carlo, invischiato in due distinte vicende per trasferimento fraudolento di beni aggravato dal metodo mafioso. Carlo è detenuto da alcune settimane: per il pm Di Mauro avrebbe, assieme al cognato, suo omonimo, nelle disponibilità un’impresa di Qualiano, la Planet Costruzioni, che aveva ottenuto commesse anche nel comune di Napoli, nella zona di Montesanto, dove è stato sequestrato anche un fabbricato.













