Napoli, Adl pensa prima alle cessioni per fare cassa

Per De Laurentiis le uscite sono decisive per le successive entrate. Non prenderà un centrale da 20 milioni se non sai quale sarà il futuro di Koulibaly. Il Napoli vuole prendere un centrocampista fortissimo se parte Fabian. Prima le uscite e poi le entrate, questo è il diktat. Il vero problema, al momento, è il contratto di Insigne. Il giocatore chiede cinque milioni, questa la sua richiesta alla società.













