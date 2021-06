Sexcetera. Il boom dei siti di incontro per persone in cerca di avventure

131 Visite

Ashley Madison, leader mondiale fra i siti di incontri per persone sposate, ha condotto una ricerca tra i suoi iscritti in tutto il mondo, inclusi gli Italiani. Dal sondaggio somministrato dal 26 marzo all’8 aprile 2021 a 2.835 iscritti, è emerso in primis che “Il matrimonio favorisce la monotonia e può soffocare la varietà, l’eccitazione e la novità”. Anche nei casi in cui l’intimità in un matrimonio ha un buon inizio, con il passare del tempo il sesso può rivelarsi monotono (almeno per uno dei due coniugi) e diventa una rarità all’interno del matrimonio. Il 33% degli italiani ha dichiarato di non aver fatto sesso con il coniuge da 1-5 anni, un altro 33% da 5-10 anni, e il 17% è andato anche oltre.













