Ennesima perdita, ennesima segnalazione dai via Cupa del cane: la solita perdita idrica, nel solito punto. Non possiamo far altro che appellarci nuovamente all’ufficio tecnico comunale di Marano, intervenuto sul posto decine di volte. Marano è un colabrodo totale: da via Pendine a via Cupa del Cane, non c’è un solo tratto che non necessiti di manutenzione.













