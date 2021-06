L’Arma dei carabinieri compie 207 anni: un anno denso di ricorrenze. Ecco le operazioni più importanti

116 Visite

Ricorre oggi il 207° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Anche quest’anno le misure di contenimento della pandemia non hanno consentito di celebrare l’evento con la solennità del passato, ma si è preferita una simbolica cerimonia, svolta all’interno della Caserma intitolata al Cap. De Tommaso, sede della Legione Allievi Carabinieri, alla quale ha preso parte un ridotto numero di Autorità.

La mattinata si è aperta con la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario del Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri da parte del Comandante Generale Gen C.A. Teo Luzi, e dei Presidenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali e dell’Opera Nazionale di Assistenza per Orfani dei Militari dell’Arma, che hanno reso omaggio ai Caduti.

Successivamente, alla Legione Allievi Carabinieri, davanti a uno schieramento in formazione ridotta composto dalla Bandiera di Guerra, dalla Banda e da un Reparto in armi, il Comandante Generale si è rivolto a tutti i Carabinieri e agli ospiti presenti ricordando la vicinanza dell’Arma al Paese in questo difficile momento segnato dalla pandemia che ha comportato la perdita di 30 Carabinieri, mentre oltre 12.000 sono rimasti contagiati. “Nessuna delle 5.500 Stazioni Carabinieri ha cessato le proprie attività”, ha sottolineato il Gen. Luzi, evidenziando l’esempio concreto dell’originaria vocazione dell’Istituzione, che si ritrova nelle Regie Patenti del 1814 (suo atto di nascita) e sancisce la missione dell’Arma volta a garantire “il buon ordine e la pubblica tranquillità … per contribuire alla maggiore felicità dello Stato”. “La “felicità dello Stato” – ha continuato il Gen. Luzi – è un concetto che appartiene all’Arma da sempre – tanto antico quanto attuale – giunto sino ai nostri giorni intatto, per evocare il legame tra i cittadini e i “propri” Carabinieri”.

Il Comandante dell’Arma ha poi voluto rivolgere l’attenzione al futuro presentando un’Arma che oggi guarda al rilancio del Paese attraverso la tecnologia e la transizione ecologica. “C’è una sicurezza da migliorare attraverso la tecnologia e una sicurezza da preservare nonostante la tecnologia” ha ribadito il Gen. Luzi “l’impegno dell’Arma sarà sempre più rivolto allo spazio virtuale. Per imprimere efficienza a tutti i servizi, a vantaggio dei cittadini, ma anche per contrastare l’uso ostile della rete da parte della criminalità, enormemente cresciuto durante la pandemia” i Carabinieri, ha poi concluso “sono – per struttura e per capacità – la polizia ambientale, determinati a svolgere un ruolo decisivo a tutela dello sviluppo sostenibile, anche per iniziative internazionali di “diplomazia ambientale”, mettendo a disposizione di altri Paesi le competenze, davvero uniche, del comparto forestale”.

Un ricordo particolare è stato rivolto dal Vertice dell’Arma al Carabiniere Vittorio Iacovacci, proditoriamente ucciso in Congo unitamente all’Ambasciatore Luca Attanasio. Concreta dimostrazione della silenziosa fedeltà dell’Istituzione alla Nazione che vede ogni militare mantenere fede al proprio giuramento.

Da 207 anni i Carabinieri sono al fianco degli italiani, con le Stazioni e Tenenze territoriali, a cui si affiancano, con indissolubile sinergia, le Stazioni Forestali e i Reparti Speciali che consentono la tutela e la salvaguardia della popolazione in ogni aspetto: dalla salute all’ambiente, dalla tutela della normativa del lavoro a quella del patrimonio culturale, fino al contrasto al terrorismo. Gli interessi della collettività sono costantemente tutelati da uomini e donne che, guidati dai valori dell’Arma e dalla vocazione alla salvaguardia del prossimo, hanno scelto di intraprendere la vita militare.

Nel riconoscere l’importanza e come segno di vicinanza, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un messaggio indirizzato al Generale Luzi, ha rivolto l’augurio più fervido degli italiani all’Arma, sottolineando come essa “si è adoperata, attraverso tutte le sue articolazioni, per contrastare l’emergenza sanitaria che ha condizionato così significativamente la vita del Paese negli ultimi 15 mesi.” Il Capo dello Stato ha evidenziato come sono risultate “…preziose le specifiche competenze del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e il rilievo dell’operato del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro che ha contribuito al rispetto delle misure precauzionali anti Covid-19, favorendo la ripresa delle attività produttive in un’adeguata cornice di sicurezza per la salute dei lavoratori”.

Il Ministro della Difesa, nel prendere la parola durante la cerimonia, ha posto l’attenzione alla circostanza che, anche nella fase di uscita dalla crisi economica e sociale, l’Arma costituirà sicuro punto di riferimento quale Istituzione a presidio della legalità … confermando la tradizione di coraggio, dedizione e sacrificio che ha caratterizzato la sua storia al servizio del Paese. L’On. Guerini, dopo avere evidenziato i brillanti risultati operativi conseguiti quale frutto di una incrollabile passione e di una costante attenzione all’adeguamento della presenza sul territorio a vantaggio delle aree maggiormente colpite da fenomeni di illegalità, ha proseguito ricordando come l’Arma, sin dalle sue origini è stata percepita non solo come una componente dello Stato, ma come lo Stato stesso tra i cittadini.

Anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, nel suo messaggio augurale per la ricorrenza, ha ricordato che “I Carabinieri, attraverso il servizio di prossimità, espressione della capillare articolazione territoriale delle Stazioni, rappresentano il punto di riferimento per i cittadini”, facendo emergere che l’Arma “operando in ambito interforze e inter-agenzia risulta perfettamente integrata nello strumento militare. Essa vanta un ampio ventaglio di capacità che supportate dal bagaglio della propria tradizione, le consentono di concorrere pienamente a tutte le attività della Difesa in Patria e all’Estero”.

Nel corso della celebrazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi ha consegnato alla Bandiera dell’Arma dei Carabinieri la Medaglia d’Oro al Merito Civile con la seguente motivazione: “Fedele custode dei diritti garantiti dalla Costituzione, l’Arma dei Carabinieri, attraverso il Comando per la Tutela del Lavoro, con eccezionale senso di abnegazione, offriva prova di straordinario impegno e ammirevole dedizione nel garantire il rispetto delle norme poste a salvaguardia dei rapporti d’impiego, delle prestazioni d’opera e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Impegnato in complesse attività di controllo e investigative, il Reparto conseguiva risultati di assoluto rilievo nel contrasto allo sfruttamento illecito delle maestranze e all’odioso fenomeno della tratta degli esseri umani. Le peculiari capacità professionali maturate nel tempo e le affinate metodologie d’intervento permettevano al Reparto di affermarsi anche all’estero come autorevole modello di riferimento, riscuotendo ovunque l’ammirazione dell’opinione pubblica, delle più alte Autorità nazionali e degli Organismi internazionali.

Territorio nazionale ed estero, 1926 – 2020”. Un riconoscimento molto importante che inorgoglisce l’Arma che già nel 1926 aveva creato un apposito Reparto Speciale – il primo tra tutti – a tutela della dignità e sicurezza del lavoro.

Nel proseguo della cerimonia la vedova del V.Brig. Mario Cerciello Rega ha ricevuto dal Ministro dell’Interno, alla presenza del Ministro della Difesa, la Medaglia d’Oro al Valor Civile, tributata alla memoria del militare, assassinato a Roma il 26 luglio 2019.

Successivamente, il Ministro della Difesa ha consegnato al Ten. Massimo Andreozzi la Medaglia d’Argento al Valore dell’Arma per la determinazione e il coraggio dimostrati nel corso di un intervento volto a far desistere un uomo con intenti suicidari avvenuto a Mira (VE) il 09 luglio 2020.

Consegnato anche il Premio Annuale a sei Comandanti di Stazione, a sottolineare il ruolo nevralgico che queste realtà capillarmente diffuse in tutta Italia, svolgono in favore dei cittadini.

Il 5 giugno ricorre anche la Giornata Mondiale dell’Ambiente, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1971. Per la circostanza e per ricordare i 160 anni dell’Unità d’Italia è stato organizzato uno spettacolare e originale concerto della Banda Musicale dell’Arma sulla piana di Castelluccio di Norcia, di fronte al “Bosco Italia”, la cui forma richiama i contorni della Penisola.

Questa mattina, anche a Napoli, presso la caserma “Salvo D’Acquisto”, sede del Comando Legione Carabinieri “Campania”, per celebrare il 207° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante della Legione Carabinieri “Campania” Generale di Divisione Maurizio Stefanizzi, accompagnato dal Comandante Provinciale Carabinieri di Napoli Generale di Brigata Canio Giuseppe La Gala, ha accolto il Prefetto di Napoli Marco Valentini e con lui ha deposto una corona di alloro al Sacrario ai Caduti.

La cerimonia – officiata rispettando le prescrizioni imposte dalla normativa anti-contagio – è proseguita con la lettura del rituale messaggio del Presidente della Repubblica.

Il Generale Stefanizzi ha poi esaltato l’importanza della ricorrenza e premiato i militari che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio.

Sono stati diversi i militari del Comando Provinciale di Napoli, alla presenza del Generale La Gala, a ricevere attestazioni di merito, testimonianza dell’intenso impegno profuso su ogni fronte, grazie alla capillarità territoriale delle 100 Stazioni e Tenenze Carabinieri, le 16 Compagnie con i Nuclei Radiomobili e i Reparti Investigativi di tutto il Comando Provinciale.

Nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata, i militari del Comando Provinciale di Napoli hanno colpito duramente – sotto il coordinamento della DDA partenopea – i clan operanti in città e provincia.

Intenso l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, da sempre impegnati su più fronti, grazie alla capillarità sul territorio ove è presente con 16 compagnie e 100 tra Stazioni e Tenenze Carabinieri.

Tra le operazioni più importanti e recenti quella dell’aprile scorso che ha consentito di colpire duramente gli appartenenti del clan Sibillo (sodalizio denominato, in gergo cinematografico, “Paranza dei Bambini”) operante nel centro storico di Napoli. 21 le persone arrestate dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia per associazione di tipo mafioso, “estorsione”, “ricettazione”, “spaccio di sostanze stupefacenti”, “detenzione e porto abusivo di armi da fuoco” e “sfruttamento della prostituzione”, aggravati dalle “finalità mafiose”. In quella stessa circostanza il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, con contestuale rimozione di un “altarino celebrativo” abusivamente edificato in onore del promotore del sodalizio Emanuele SIBILLO, deceduto in un agguato di stampo camorristico nel 2015.

51 le persone arrestate invece a maggio nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Bergamo, Caserta, Cosenza, Forlì, Imperia e Isernia nel corso di un operazione condotta dal Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna coordinati dalla DDA di Napoli: gli indagati, chiamati a rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tutti aggravati dalle finalità mafiose, sono ritenuti appartenenti a un’organizzazione dedita all’approvvigionamento ed alla commercializzazione su scala regionale e nazionale di sostanze stupefacenti con base logistica nel Parco Verde di Caivano.

Nel marzo del 2020, invece, a Castellammare e Gragnano, il Nucleo Investigativo di Torre Annunziata ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Napoli, su richiesta della locale DDA, nei confronti di 16 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione illegale di armi, tutti aggravati dalle finalità mafiose.

L’attività investigativa – durante la quale è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo, di beni mobili, immobili e quote societarie per un valore complessivo di 6 milioni di euro – ha consentito di documentare l’attuale articolazione territoriale dello storico clan D’Alessandro, egemone in Castellammare di Stabia, definendone la composizione di vertice.

Ancora il Nucleo Investigativo di Napoli, questa volta insieme alla Compagnia di Napoli Bagnoli, che il 7 maggio scorso ha inferto un duro colpo alla criminalità organizzata. In un negozio di ortofrutta i Carabinieri hanno trovato 10 pistole, 6 kalashnikov, 5 pistole mitragliatrici, 2 giubbetti anti-proiettili, 1 bomba carta e diverso munizionamento. Rinvenuti e sequestrati anche 13 chili di droga. 2 le persone incensurate che vennero arrestate.

Il Comando Provinciale, attraverso le sue articolazioni rappresentate dai Nuclei Investigativi, Nuclei Informativi e soprattutto dalla fitta rete di “sentinelle” sul territorio costituita dalle 100 Stazioni e Tenenze Carabinieri, coordinate dalle 16 Compagnie, effettua una costante attività di monitoraggio sui movimenti di denaro anche per quanto concerne acquisti e vendite di attività commerciali e turistiche, in sintonia con la DDA. I Carabinieri – con costante impegno e scrupolosa determinazione – hanno operato e continuano ad operare un monitoraggio e una mappatura delle attività imprenditoriali in odore di crisi. Nei confronti di questi imprenditori possono emergere indicatori di rischio ed esposizione ad infiltrazioni criminali. Per tale motivo il Comando Provinciale di Napoli sta fornendo il proprio qualificato contributo alle attività della cabina di regia coordinata dal Prefetto e finalizzata all’emissione di interdittive antimafia.

Incisiva l’azione di attacco ai patrimoni illecitamente accumulati: 226 i beni mobili e immobili sequestrati e confiscati nell’ultimo anno per un valore che raggiunge i 79 milioni di euro.

L’impegno del Comando Provinciale di Napoli è evidente nel contrasto al traffico di stupefacenti: sottratti alla criminalità oltre 112 chili di hashish, 23 di cocaina, 5 chili di eroina e 161 chili di marijuana.

Sequestrate anche numerose armi da fuoco ed esplosivi: 330 tra pistole, fucili, mitragliatori e kalashnikov. Tra queste anche 55 armi bianche.

Alta l’attenzione per le fasce deboli e sul fenomeno delle truffe ai danni degli anziani. Negli ultimi mesi, complice l’attività di sensibilizzazione messa in atto dal Comando Provinciale di Napoli, sono state arrestate ben 30 persone.

E ancora fasce deboli con la violenza di genere il cui contrasto impegna con determinazione i Carabinieri napoletani. Numerosi gli interventi in abitazioni private per litigi, estorsione da parte di familiari tossicodipendenti, tentati omicidi e maltrattamenti in famiglia.

Ed è proprio per sconfiggere questo reato odioso che l’Arma dei Carabinieri è in prima linea con attività preventive e repressive e iniziative di sensibilizzazione in città e provincia. Esiste a Capodimonte la “stanza tutta per sé”, un ambiente realizzato in collaborazione con Soroptimist Italia e dedicato all’ascolto di vittime di violenze o abusi. In programma l’inaugurazione di una seconda “stanza”, questa volta in provincia, nella città di Caivano.

Di grande utilità si è dimostrato lo smartwatch “mobile angel”, un dispositivo affidato alle vittime di stalking o violenza che consente di attivare l’intervento del 112 con un semplice click.

Realizzato anche un poster nel quale si sensibilizzano le vittime di violenza di genere a denunciare: un’iniziativa semplice, ma d’impatto con un poster affisso nelle 100 stazioni e tenenze Carabinieri del territorio napoletano.

Ma in quest’ultimo anno che ha visto i Carabinieri impegnati a fronteggiare un nemico invisibile ma quanto mai pericoloso come il Covid-19, i militari del Comando Provinciale di Napoli si sono distinti – oltre che nelle operazioni di polizia giudiziaria – anche nel sociale e nell’assistenza al cittadino.

D’intesa con Poste Italiane S.p.A. i Carabinieri hanno consegnato 330 pensioni a tutti quegli anziani di Napoli e provincia che durante il lockdown non potevano uscire ed avevano i propri cari lontano. I militari delle 100 Stazioni e Tenenze Carabinieri sparse in tutta la provincia hanno fatto sentire la propria vicinanza al cittadino anche solo per una visita, per consegnare loro la spesa o per acquistare dei farmaci. I Carabinieri della centrale operativa hanno fornito consigli o anche solo una parola di conforto in quella obbligata solitudine. In sintonia con gli istituti scolastici sono stati consegnati i tablet agli studenti per le lezioni in DAD.

In questo anno così difficile per tutti bisogna ricordare anche i singoli episodi dove i Carabinieri – in attività di istituto o liberi dal servizio – si sono distinti.

Basti pensare al Maresciallo addetto alla Stazione Scampia che durante il primo lockdown, come tanti altri militari, ha consegnato dei farmaci ad una famiglia colpita dall’epidemia. In quell’occasione non sapevano a chi rivolgersi e pensarono bene di contattare i Carabinieri. A rispondere il sottufficiale che si prodigò nel consegnare loro i medicinali di cui necessitavano ed incarnando così la missione dell’altruismo che tutti i Carabinieri debbono sentire propria.

Oppure il Comandante della Stazione di Napoli Capodimonte che aiutò una famiglia che – positiva al covid – era rimasta senza denaro per poter acquistare la spesa a domicilio. Fu il Maresciallo, contattato in Caserma – a mettersi a disposizione della famiglia bisognosa sì di un semplice gesto di solidarietà ma anche di una persona di fiducia alla quale consegnare una carta bancomat come fosse un padre o un amico.

Se torniamo indietro di qualche mese, in una sera di agosto dello scorso anno, l’Appuntato dei Carabinieri addetto alla Stazione di Gragnano fu aggredito a Castellammare di Stabia da un branco di giovani, tutti poi arrestati. Era intervenuto libero dal servizio per sedare una rissa, fu picchiato selvaggiamente e colpito con uno sgabello alla testa davanti agli occhi atterriti dei suoi familiari e del suo bambino. Un intervento che altro non è che parte integrante di quel senso del dovere che contraddistingue tutti i Carabinieri.

Ancora agosto, questa volta in città, nella centrale via Tribunali a Napoli. Una coppia di turisti con il proprio bambino di 9 anni sta pranzando. Un Carabiniere 23enne è di pattuglia e vede che qualcosa non va. Il bambino è cianotico, quasi non respira più. Il militare non ci pensa 2 volte e scende dall’auto. Pratica al piccolo la manovra di Heimlich e lo sottrae alla morte.

Era metà novembre dell’anno scorso quando un Maresciallo del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli si stava recando a lavoro a bordo di un vagone della linea Cumana. Un ragazzo non indossava la mascherina, i passeggeri si lamentarono ma ottennero un netto rifiuto. Intervenne il Sottufficiale e, presentandosi, chiese al giovane di indossare la mascherina. Per tutta risposta ottenne un pugno che gli causò la rottura del setto nasale e un dente spezzato. Il ragazzo venne arrestato e il Maresciallo fu ricoverato in ospedale.

Sacrificio è la parola d’ordine, un concetto che è comune denominatore di ogni comportamento del Carabiniere. Impossibile non pensare a quei militari che si sono ammalati di Covid o che addirittura hanno perso la vita durante il servizio finalizzato alla limitazione del fenomeno epidemico. Questi episodi rappresentano l’apice dell’essenza del Carabiniere nel “servire” la popolazione: continuare ad esserle vicini sulle strade ogni giorno e contro ogni difficoltà.

Elenco delle operazioni di rilievo:

Il 29 luglio 2020, in Napoli e provincia, militari della Compagnia di Nola hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal Gip di Nola, su richiesta della locale Procura, nei confronti di 7 indagati (6 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), ritenuti responsabili, a vario titolo, di “rapina aggravata” e “furto aggravato”.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola e condotta dalla Stazione di Palma Campania tra aprile a giugno 2019, ha permesso di raccogliere elementi in ordine a:

– una rapina a mano armata in danno di un cittadino bengalese

– un furto in un’abitazione ad Ottaviano (NA), per un valore di circa 2.000 euro, e due in aziende manifatturiere in Piazzolla di Nola (NA) e Poggiomarino (NA), ove i malfattori si erano introdotti con la c.d. tecnica del buco, asportando merce per un valore di circa 10.000 euro.

Nel corso delle investigazioni è stata recuperata l’intera refurtiva sottratta all’azienda di Poggiomarino, consistente in 8 bancali su cui erano imballati 744 contenitori del tipo pouf in tessuto rinvenuti in Sarno (SA).

Il 21 settembre 2020, in Sassari, Saluzzo (CN), Larino (CB) ed Oristano, militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere– emessa dal GIP del Tribunale partenopeo su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 4 indagati (già detenuti per altra causa), appartenenti al clan Di Lauro (operante nei quartieri di Scampia e Secondigliano), ritenuti responsabili di “omicidio” e “detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo”, aggravati dal “metodo mafioso”.

L’indagine, condotta dal citato reparto dal marzo 2019, ha consentito di:

– raccogliere univoci indizi di colpevolezza a carico degli indagati in relazione all’omicidio di MAISTO Ciro, affiliato al clan Di Lauro, commesso in Napoli il 6 agosto 2008 ricondurre l’azione omicidiaria ad un atto di epurazione interna al citato gruppo camorristico.

Tra gli arrestati figura, in qualità di mandante, DI LAURO Marco, elemento di vertice dell’omonimo clan, già nell’elenco dei “latitanti di massima pericolosità – Programma Speciale di Ricerche” ed arrestato nel marzo 2019 dopo 15 anni di irreperibilità

Il 25.9.2020, in Torre Annunziata, militari del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata (Na), unitamente alla Squadra Mobile di Napoli hanno dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 15 indagati (14 liberi e 1 già detenuto per altra causa), di cui 5 eseguiti dall’Arma, ritenuti responsabili a vario titolo di “associazione di tipo mafioso”, “tentata estorsione”, “danneggiamento”, “porto e detenzione di materie esplodenti”, tutti aggravati dal metodo mafioso.

Il provvedimento scaturisce da autonome e convergenti acquisizioni del citato Reparto e della Polizia di Stato che hanno consentito di:

– riscontrare l’operatività di una nuova organizzazione camorristica, denominata “Quarto Sistema”, composta da giovani di età ricompresa tra 25 e 35 anni, nata in contrapposizione alle storiche consorterie camorristiche operanti sul territorio torrese (Gallo-Cavalieri e Gionta);

– raccogliere elementi in ordine ad attività estorsive poste in essere dagli indagati in danno di un’attività commerciale (concessionaria) ed una impresa edile, anche con l’uso di ordigni esplosivi

La Compagnia di Giugliano in Campania, delegata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di quel Tribunale, nei confronti di 3 indagati (di cui 1 già detenuto per altra causa), ritenuti responsabili di “estorsione continuata”, aggravata dalle finalità mafiose.

Le indagini, condotte dalla Sezione Operativa della Compagnia di Giugliano in Campania, hanno consentito, anche grazie alle dichiarazioni rese dalle vittime, di:

– documentare 4 richieste estorsive, ai danni rispettivamente di 2 imprenditori edili (costretti a consegnare delle somme di denaro al fine di poter proseguire lavori di ristrutturazione presso private abitazioni) e di 2 commercianti (settorecasalinghi e alimentari), operanti tutti nell’area del comune di Qualiano (NA);

– ricondurre la menzionata attività estorsiva al clan camorristico “De Rosa”, egemone in quel territorio.

Il 9 ottobre 2020, in Marano di Napoli (NA), Nuoro (NU) e Tolmezzo (UD) militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a n.2 distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere – emesse dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di:

– n. 7 soggetti (di cui n.2 già ristretti per altra causa, nonché n.2 soggetti già irreperibili) indiziati a vario titolo di “associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata del metodo e delle finalità mafiose” (artt. 74 D.P.R. 309/1990 – 416 bis.1 C.P.) e “associazione di tipo mafioso” (art. 416 bis. C.P.);

– n. 1 soggetto per “trasferimento fraudolento di valori” (art. 512 bis C.P.), “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” (art. 648 ter C.P.) e “autoriciclaggio” (art. 648 ter 1 C.P.), con il contestuale sequestro preventivo di una società operante nel settore della commercializzazione di autovetture.

Le due attività investigative, avviate rispettivamente nel febbraio 2017 e nel novembre del 2018, hanno permesso di delineare l’assetto criminale e le attività imprenditoriali riconducibili a un gruppo criminale attivo nel traffico di sostanze stupefacenti, operante nel comune di Marano e collegato allo storico clan “Orlando – Nuvoletta”, egemone in quell’area.

Il 13 ottobre 2020, a Villaricca, Calvizzano, Mugnano di Napoli e Giugliano in Campania, militari della Compagnia Carabinieri di Marano di Napoli hanno dato esecuzione ad una misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 15 indagati (14 in carcere e 1 agli arresti domiciliari, di cui 1 già ristretto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale), ritenuti responsabili di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’indagine, condotta dalla Stazione di Villaricca dal febbraio al maggio 2018, ha consentito di:

– delineare ruoli e funzioni degli indagati, i quali effettuavano cessioni di sostanze stupefacenti in vari comuni dell’hinterland partenopeo;

– recuperare, nel corso delle attività investigative, complessivamente 1.3 kg di hashish, marijuana e cocaina, arrestando in flagranza n. 6 soggetti.

Il 20 ottobre 2020, in Napoli, militari della Compagnia Napoli Vomero hanno dato esecuzione a 24 ordinanze di custodia cautelare (19 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 3 divieti di dimora nella provincia di Napoli) emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale D.D.A., nei confronti di 24 indagati (18 liberi, 5 già ristretti per altra causa, 1 deceduto per omicidio) ritenuti responsabili di “associazione di tipo mafioso”, “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti”, “estorsione” e “detenzione di armi e munizioni”.

L’indagine, condotta nel 2018 dal Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Vomero, ha consentito di:

– individuare i vertici e gli affiliati del clan Cifrone egemone nei quartieri partenopei di Miano, Marianella, Chiaiano, Piscinola, Don Guanella, Colli Aminei, Sanità;

– definire la struttura e i ruoli svolti dagli indagati nell’ambito di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, gestita da alcuni degli appartenenti al citato clan Cifrone;

– ricostruire le dinamiche criminali con cui il gruppo criminale sottoponeva 11 attività commerciali ad attività estorsive, imponendo inoltre la fornitura di alcune tipologie di generi alimentari.

Il 20 ottobre 2020 i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna (NA) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due indagati (di cui uno già ristretto per altra causa), responsabili di “omicidio volontario”, “porto e detenzione illegale di arma da fuoco” e “ricettazione”, tutti i cit. reati aggravati dalle modalità e finalità mafiose.

L’indagine, condotta dal citato Nucleo Investigativo, ha consentito di,:

– individuare nei predetti gli esecutori dell’omicidio di TORTORA Pasquale, esponente apicale dell’omonimo clan, avvenuto in Acerra il 20 maggio 2020

– inquadrare l’evento nell’ambito della conflittualità tra opposti gruppi criminali operanti nell’area acerrana.

Nella mattina del 2 novembre 2020, i militari della Stazione di Afragola e della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 3 soggetti ritenuti responsabili di tentata rapina in concorso, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché di danneggiamento aggravato

Le indagini, avviate nell’immediatezza il 4 ottobre u.s., hanno consentito di individuare nei predetti:

– i responsabili del tentativo di furto di un’autovettura in sosta presso l’area di parcheggio del centro commerciale IKEA di Afragola avvenuto nella serata del 4 ottobre u.s

– gli occupanti del veicolo che, nel darsi alla fuga dopo essere stato intercettato da una pattuglia della Stazione di Afragola – impegnata in servizio di prevenzione al fenomeno dei furti e delle rapine in quella stessa area commerciale – aveva investito un militare effettivo alla Stazione di Afragola, il quale, appiedato, aveva cercato di impedirne l’uscita dal parcheggio.

Nella mattina del 2 novembre 2020, in Agerola (NA), Castellammare di Stabia (NA), Pompei (NA) e San Fele (PZ), militari della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno eseguito una misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 6 indagati (3 in carcere e 3 agli arresti domiciliari, di cui 5 liberi e 1 in regime di detenzione domiciliare), ritenuti responsabili a vario titolo di“estorsione” aggravata dalle modalità mafiose.

L’attività investigativa, condotta dal maggio 2018 a settembre 2019, ha consentito di documentare come gli indagati, in forza dell’appartenenza al clan “GENTILE” – operante in Agerola e sui Monti Lattari – , abbiano imposto a numerosi commercianti e imprenditori locali, l’acquisto di gadget e capi di abbigliamento a prezzi sensibilmente maggiorati.

Nella mattina del 7 novembre 2020, in Marano di Napoli (NA), militari della locale Compagnia hanno eseguito una misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia,nei confronti di 6 indagati (4 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, di cui 5 liberi e 1 già in regime di detenzione domiciliare),ritenuti responsabili di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti”.

L’attività investigativa, condotta dalla Sezione Operativa di Marano da gennaio ad ottobre 2018, ha consentito di:

– individuare un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, operante nei territori di Marano di Napoli, Villaricca e Giugliano in Campania;

– delineare ruoli, funzioni e compiti degli indagati nell’ambito del sodalizio;

– recuperare, nel corso delle attività investigative, complessivi Kg 0,5 di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), arrestando 4 persone in flagranza

Il 23 novembre 2020, in Napoli, militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale partenopeo su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 5 indagati (uno dei quali già irreperibile), ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di “porto e detenzione illegale di armi”, “violenza privata” e “estorsione”, aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini, condotte dal citato Reparto, dal gennaio 2018 all’ottobre 2019, hanno consentito di:

– accertare la responsabilità di due tra gli indagati, in qualità di appartenenti al clan “De Luca Bossa – Minichini – Rinaldi” (operante nei quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio), in ordine ad una condotta estorsiva commessa nei confronti del “gestore” di una “piazza di spaccio” attiva nel quartiere “Mercato” e riconducibile all’avverso clan dei Mazzarella (operante nel quartiere di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio);

– attribuire a tre tra gli indagati, l’esplosione di colpi d’arma da fuoco, avvenuta il 12 gennaio 2018, all’indirizzo degli emissari del clan De Luca Bossa che tentavano di riscuote la somma di denaro richiesta;

– inquadrare le suddette azioni delittuose nell’ambito della violenta contrapposizione tra i citati gruppi camorristici dei Mazzarella e dei De Luca Bossa per il controllo delle attività illecite e delle piazze di spaccio dell’area orientale di Napoli.

Il 24 novembre 2020, la Stazione di Napoli Chiaia, nel capoluogo e nella provincia partenopea, hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 8 persone (7 arresti domiciliari ed 1 obbligo di firma), emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, in quanto ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata ai furti di autovetture ed alla ricettazione.

Le attività d’indagine, avviate ad aprile 2018 – a seguito del furto dell’autovettura del Console Onorario della sede di Napoli del Principato di Monaco, hanno consentito di:

– dimostrare l’esistenza di un’articolata associazione finalizzata al furto di auto di grossa cilindrata nelle province di Napoli, Caserta e Salerno;

– accertare la commissione di 45 episodi delittuosi, tra furti e ricettazioni di autovetture;

– sequestrare apparecchiature elettroniche per la codifica, clonazione e apertura dei veicoli.













