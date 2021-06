BACOLI, STRISCE BLU, ABOLITE LE AREE TARIFFARIE

L’abbonamento per quartiere e strade non c’è più.



Con la “regolamentazione tariffarie strisce blu 2021” – allegata alla nuova delibera di Giunta n. 79 del 28 maggio – l’Amministrazione fa marcia indietro rispetto appena tre mesi fà.

Il nuovo testo precisa infatti che “l’abbonamento darà diritto alla sosta illimitata su tutte le aree del territorio” benché resti l’aumento del 20 % del bollino rispetto le precedenti Amministrazioni politiche.

Abolite quindi le 14 aree tariffarie in cui era stato diviso il Comune – coincidenti a quartieri o strade – oltre le quali l’abbonamento non era valido.

Un sistema discriminatorio, vessatorio, pensato nel 2018 per fare soldi, e perpetrato anche dall’attuale Amministrazione che l’aveva – da ultimo – confermato con delibera di Giunta n. 26 dell’11 marzo.

Cosa che da mesi avevamo denunciato mentre il Sindaco ci chiamava bugiardi: evidentemente – se adesso è dovuto intervenire – il bugiardo era lui e complici sono stati – ci duole dirlo – gli uffici cui avevamo chiesto chiarimenti e che – per non disturbare il “manovratore” – sono rimasti in silenzio.

Ancora una volta quindi le chiacchiere stanno a zero e se la Giunta corregge un proprio “errore” che denunciavamo da due anni, ne siamo lieti benché poteva farlo prima: bastava ascoltare !