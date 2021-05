LICOLA DI POZZUOLI: Controlli anti-covid. In casa di un arrestato ai domiciliari 38 ospiti per una comunione. C’era anche band musicale e buffet. Sanzioni dei Carabinieri

208 Visite

Impossibilitato ad uscire, questa volta non per covid ma per gli arresti domiciliari a cui era sottoposto, un 32enne di Licola ha deciso di organizzare in casa una festa per celebrare la comunione del figlio. Ad allietare i 38 ospiti, 10 dei quali minorenni, un ricco buffet e l’entourage di un noto cantante neomelodico. I carabinieri della stazione di Licola e Monteruscello e quelli della sezione radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti e hanno sanzionato i 28 adulti e segnalato il detenuto al tribunale di sorveglianza per richiedere l’aggravamento della misura applicata.













