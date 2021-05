Ancora lavori sulla condotta idrica di Chiaiano: Mugnano e Marano in allerta

406 Visite

Ennesimo lavoro di ripristino della condotta idrica di Chiaiano e ancora disagi per i residenti nei comuni di Mugnano e Marano, in gran parte alimentati proprio dalla rete oggetto di continui interventi di manutenzione. Ad allertare la cittadinanza sui possibili disagi è il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro: “Questa mattina sono iniziati i lavori per la messa in servizio di una nuova condotta idrica a Chiaiano che alimenta diverse zone del nostro Comune – spiega il primo cittadino – Abbiamo già attivato i serbatoi di scorta per evitare disservizi, ma in ogni caso nel corso della giornata potrebbe verificarsi cali di pressione dell’acqua”. Analoghi inconvenienti si potrebbero verificare anche nel comune di Marano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS