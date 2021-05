Casoria e Afragola: operazione alto impatto dei carabinieri. 2 persone arrestate

142 Visite

I Carabinieri della compagnia di Casoria, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal comando provinciale di Napoli hanno controllato 62 persone e 33 veicoli. Due le persone arrestate.

I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria hanno arrestato per furto aggravato Mariano Pignetti, 48enne di ponticelli già noto alle forze dell’ordine. È stato sorpreso in via Toti, nella frazione di Arpino di Casoria, mentre smontava e portava via la ruota posteriore sinistra di una utilitaria parcheggiata. Pignetti è così finito in manette. E’ stato sottoposto ai domiciliari ed è ora in attesa di giudizio

Nel comune di Afragola, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per evasione Bruno Raia, 57enne del posto sottoposto ai domiciliari. Durante un controllo è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione. Risotto posto ai domiciliari, Raia in attesa di giudizio.













