Ischia e Procida: Controlli in mare dei Carabinieri. Chiaia, fornisce false generalità: arrestato per evasione

Servizio straordinario di controllo del territorio in mare per i carabinieri della compagnia di Ischia. L’operazione – finalizzata al contrasto di illeciti in materia di nautica da diporto – è stata effettuata sulle coste di Ischia e Procida.

La motovedetta di Ischia ed il battello di Capri hanno controllato 15 imbarcazioni ed identificato 37 persone. 10 le sanzioni elevate per un importo complessivo di 4mila euro.

I servizi continueranno per l’intera estate e senza sosta per garantire la necessaria sicurezza ai cittadini.

Chiaia: Durante i controlli anti-covid i carabinieri arrestano un 28enne per evasione. Aveva fornito generalità false.

I Carabinieri della compagnia Napoli centro – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno arrestato per evasione Emanuele Fabozzi, 28enne del posto. I Carabinieri della stazione di Napoli Chiaia lo hanno fermato in via S. Lucia senza casco a bordo di uno scooter assieme ad un amico. L’uomo, oltre che per violazioni del codice della strada, doveva essere sanzionato per aver violato la norma anti-covid del coprifuoco. Ha fornito delle false generalità, i Carabinieri hanno effettuato i dovuti accertamenti. Per il 28enne non solo l’arresto ma anche la sanzione di 400 euro.













