Pozzuoli, Figliolia: “Che meraviglia vedere tanti ragazzi in fila per ricevere il vaccino”

317 Visite

Comune, Protezione civile e Asl insieme per vaccinare i nostri giovani. È stato solo un primo appuntamento: che meraviglia vedere tanti ragazzi in fila per ricevere il vaccino. Il passepartout per tornare alla normalità, un dovere civico a cui hanno risposto con entusiasmo. Con la stessa intensità bisogna continuare a sensibilizzare e coinvolgere la popolazione. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento. Grazie ai nostri volontari della Protezione civile sempre presenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS