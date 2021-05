COMUNALI- VARRIALE (MODERATI): “LA COMUNICAZIONE IN POLITICA E’ IMPORTANTE: MANFREDI CANDIDATO DI COALIZIONE CENTROSINISTRA”

104 Visite

“Il lavoro fatto a Roma dai leader PD,5S per arrivare alla candidatura a sindaco di Napoli di una figura così importante come Gaetano Manfredi è stato encomiabile, ma non passi il messaggio ai cittadini che sia solo il candidato di espressione di un patto giallorosso, sarebbe un errore di comunicazione. La coalizione è formata da tante forze moderate e riformiste che hanno già dimostrato nelle precedenti consultazioni elettorali, ultime le regionali, di avere enormi consensi e programmi di qualità. Proprio per correggere un errore di comunicazione che danneggia in primo luogo il candidato Sindaco, chiederemo unitamente alle altre forze moderate e civiche un incontro col candidato Sindaco Manfredi, per un utile confronto politico e programmatico.”

Vincenzo Varriale, Segretario Regionale Moderati Campania













