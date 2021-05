Casalnuovo, fiaccolata in memoria di Simone: il 19enne ucciso da 4 coltellate. “Giustizia”

81 Visite

Era lo scorso 3 novembre quando il giovane Simone Frascogna veniva accoltellato a Casalnuovo per futili motivi legati alla viabilità. Nove le coltellate inferte al ragazzo, morto da eroe per salvare la vita ad un suo amico vittima del branco di criminali che li hanno aggrediti.

La scomparsa di Simone Frascogna ha lasciato un vuoto enorme sia nei familiari che in tutta la comunità di Casalnuovo e per questo motivo il 3 giugno, a 7 mesi da quell’orribile serata, ci sarà una fiaccolata in sua memoria; Ad annunciarlo è la madre sul gruppo Facebook “Siamo tutti Simone“.

“La nostra famiglia voleva rendervi partecipi di una piccola fiaccolata in onore di Simone Frascogna. Il 3 Giugno dalle ore 19:30 alle ore 20:00 verrà acceso un cero a Casalnuovo di Napoli presso Piazza Municipio (il cero lo troverete sul posto, ci saranno anche qualche lanterne che faremo volare insieme, non ci saranno palloncini Simone non vuole perché ha sempre detto che con il volo dei palloncini morivano tanti uccelli noi rispettiamo il suo volere). Per non dimenticare , oggi più di ieri abbiamo bisogno di dare voce alla vita, ai giovani che si affacciano al futuro e che questo futuro sia dettato dall’essere puliti nell’ animo.

Ognuno di noi deve credere che tutto può cambiare, che ce la faremo insieme. Simone non ha esitato nemmeno un secondo a farsi da parte. Sarà sempre un Eroe e avrà sempre un cuore grande. Simone è la vita, è quella piccola scintilla che fa infiammare ogni cuore. Ci teniamo a ringraziarvi per l’affetto che ogni giorno dimostrate a noi ed al nostro amato Simone.

Infine vi chiedo la cortesia di mantenere le distanze di sicurezza durante la fiaccolata che sarà fatta sul posto. Non ci sarà un corteo , sarà una preghiera fatta dal nostro parroco. Noi non chiediamo vendetta noi non siamo loro. Uniti tutti insieme in un solo grido Giustizia. Siamo tutti Simone, voi siete tutti SIMONE. Giustizia per Simone!!!“













