Interdittive antimafia, ecco i nomi delle ultime aziende fermate dalla prefettura: operano a Giugliano, Gragnano, Napoli e Caivano

1.145 Visite

E’ un’agenzia funebre con sede a Villaricca l’ultima destinataria delle interdittive antimafia sottoscritte dal prefetto Marco Valentini. Il provvedimento è stato emanato nella giornata di ieri. Pochi giorni dopo, insomma, l’emissione di altre 24 interdittive a carico di aziende operanti tra Napoli, Giugliano, Caivano, Quarto, Gragnano e Pozzuoli. L’impresa di Villaricca – secondo quanto ricostruito dall’ufficio antimafia della prefettura in sinergia con le forze di polizia – avrebbe fornito supporto alle società della famiglia Cesarano, ritenute contigue al clan Polverino, quando queste furono gravate da analoghi provvedimenti ostativi. Le aziende della famiglia Cesarano, oggi quasi tutte in regime di amministrazione giudiziaria, furono poi sequestrate alla luce di ulteriori indagini.

Con il provvedimento di ieri, salgono a 150 le imprese e ditte fermate dall’autorità territoriale di governo dal giorno dell’insediamento del prefetto Valentini. Nei giorni scorsi lo stop era arrivato per altre importanti aziende, come la Balestrieri appalti srl, con sede a Gragnano, leader nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani e operante in prevalenza in alcuni comuni del Casertano. Il gruppo Balestrieri, tra i più noti in Campania, è proprietario anche del brand Tekra, con sede ad Angri, un’altra società del comparto rifiuti che ha vinto gare d’appalto nei comuni di Marano, Brusciano, Monte di Procida, Acerra e Boscotrecase. Non è escluso, dunque, che nelle prossime settimane il provvedimento interdittivo venga esteso a tutte le società collegate al gruppo Balestrieri. In tal caso, tuttavia, l’interdittiva dovrebbe essere emanata dalla prefettura di Salerno, che ha giurisdizione sul comune di Angri, dove ha sede anche la Tekra.

Nelle ultime ore sono stati resi noti, inoltre, anche i nomi delle altre aziende o ditte individuali fermate la scorsa settimana. Stop per la ditta Perrella (onoranza funebri), per alcune aziende del gruppo Mangia di Caivano (settore rifiuti), per l’hotel Giglio (con sede a Napoli) e per l’azienda Fabio Aprea (arredamenti) di Giugliano. Ancor prima la prefettura aveva fermato, con una serie di interdittive sottoscritte nell’arco di diversi mesi, alcune imprese riconducibili alla famiglia Polverino di Marano e Cesaro di Sant’Antimo. Tra le aziende che non possono più operare figurano anche bar, ristoranti e alberghi gestiti da persone collegate ai clan Nuvoletta, Polverino, Moccia, Puca, D’Alessandro, Cesarano, Verde e Mallardo.

La stragrande maggioranza dei provvedimenti prefettizi ha resistito ai ricorsi, intentati presso il Tar e il Consiglio di Stato, dai legali delle aziende colpite. Da qualche tempo, come sottolineato dai dirigenti della prefettura di Napoli, l’attenzione degli inquirenti è focalizzata non solo sulle imprese vincitrici di pubblici appalti ma su tutte le aziende che necessitano di autorizzazioni o verifiche amministrative da parte degli enti pubblici. Un approccio alla problematica del riciclaggio di denaro nel tessuto economico e produttivo completamente diverso rispetto agli anni scorsi, quando al massimo venivano notificate – nel corso di un anno – non più di dieci-quindici interdittive.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS