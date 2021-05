E’ morta Luisa Gibellini, ex moglie di Carlo Ancelotti

273 Visite

E’ morta a 63 anni Luisa Gibellini, ex moglie di Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton. Era malata da tempo e le sue condizioni si sono aggravate ieri, tanto è vero che Ancelotti è partito subito per l’Italia dopo la sconfitta contro il Manchester City per starle accanto. Carlo e Luisa hanno avuto due figli, Davide e Katia, il primo assistente del papà in Inghilterra e la seconda moglie del nutrizionista del club.













