Vaccini Napoli agli over 30, la notte alla Mostra d’Oltremare. “Siamo qui per tornare a vivere”

E’ stato detto che “l’Italia rinasce con un fiore” e ieri notte, all’hub della Mostra d’Oltremare, la voglia di ripartenza era negli occhi di tanti. Una notte “non stop” tutta dedicata ai trentenni che già da ieri hanno aderito con sicurezza e entusiasmo. «L’abbiamo presa come una grande opportunità per uscire da questo momento difficile – dichiarano i ragazzi in fila – È stato un anno e mezzo di angosce e privazioni che ci ha visti tutti coinvolti e che ora vogliamo metterci alle spalle. Ognuno di noi è chiamato a dare il suo contributo e questa notte deve significare proprio questo. La fine di un incubo da cui ora vogliamo svegliarci».

«Questa notte abbiamo inaugurato gli open day – spiega al Mattino la coordinatrice degli hub vaccinali dell’Asl Napoli 1 Centro Olimpia Cimmino – e ne siamo veramente contenti. Siamo tutti carichi e speriamo di poter trasmettere il nostro entusiasmo anche ai ragazzi. Da parte loro c’è stata una grande adesione e questo è stato subito riscontrabile, dalla nostra piattaforma che è stata letteralmente presa d’assalto. È l’ennesima prova di responsabilità e tenacia che la nostra città ha dimostrato al paese».