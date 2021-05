Choc a Scampia, abusa di un minore: pestato e gettato nel cassonetto dalla folla

554 Visite

Choc a Scampia, dove un presunto pedofilo è stato trovato all’interno di un cassonetto dei rifiuti. L’uomo sarebbe stato beccato mentre abusava di un minore, probabilmente uno dei suoi figli. La folla l’avrebbe pestato a sangue e sputato addosso per poi gettarlo nel cassonetto prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. A trarlo in salvo decine di poliziotti giunti sul posto per scongiurare il peggio. Alcuni agenti di polizia, in tenuta antisommossa, hanno blindato la zona della Vela Celeste di Scampia. Il cassonetto con l’uomo all’interno è stato caricato sul mezzo del 118. L’uomo verserebbe in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ad assistere alla scena centinaia di residenti per scattare foto e girare dirette social. Secondo le prime testimonianze, a finire nella rete dell’orco i 3 figli, ora affidati agli assistenti sociali. Seguiranno aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS