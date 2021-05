Marano, il Pd delle chiacchiere e delle strategie dei soliti noti per salvare Visconti: ancora un nulla di fatto all’assemblea odierna

500 Visite

Ancora un nulla di fatto nel Pd, stasera riunito per un’assemblea degli iscritti convocata dal commissario della sezione Gennaro Acampora. Nulla di fatto: il nodo sul passaggio all’opposizione non è stato sciolto e sempre per il veto posto dai soliti consiglieri, Coppola, Paragliola in primis, che non ne vogliono sapere di mollare la presa. A questo punto, urge una decisione drastica del commissario cittadino, che avendo pieni poteri deve rompere gli indugi e traghettare (senza ascoltare nessuno) il Pd fuori dal guado, ovvero da un sindaco (nella foto alla riunione odierna) e a una giunta a un passo dallo scioglimento per mafia. Il tempo dei temporeggiamenti e delle decisioni collegiali è finito: Acampora eviti di farsi imbrigliare dalle strategie dei vari Castrese Schiano, Rosario Guida, Pasquale Coppola, Mimmo Paragliola e altri, la vecchissima guardia di un Pd da anni diviso in bande. Non è più il tempo di attendere: se Acampora non interviene con fermezza, rischia di fare il gioco di soggetti che sono alla loro ultima apparizione sullo scenario politico locale e che, pertanto, non hanno nulla da perdere e puntano tutto sull’ostruzionismo ad oltranza.













