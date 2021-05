Apnea in assetto variabile senza attrezzi, il calvizzanese Vincenzo Ferri da record

25 Visite

Vincenzo Ferri è un’atleta nonché nostro ex-concittadino che sabato 8 maggio a Procida ha raggiunto l’ennesimo risultato straordinario nella sua carriera sportiva. È sceso a 103 metri sott’acqua stabilendo il nuovo record italiano di apnea in assetto variabile senza attrezzi. Il record si aggiunge ad un palmares già ricco di successi. È già stato due volte vice campione del mondo, 3 terzi posti ai mondiali, 1 vice campione europeo, 4 record italiani, 1 record del mondo e 4 medaglie d’argento al valore sportivo. 5 sono i mondiali a cui ha partecipato e 2 gli europei. Voglio fare i complimenti da parte mia e di tutta l’amministrazione a Vincenzo Ferri per aver raggiunto questo fantastico traguardo frutto di un lavoro quotidiano denso di sacrifici, determinazione, caparbietà e professionalità. Da anni infatti inanella risultati sia a livello nazionale che internazionale. Complimenti per la passione che metti in questa disciplina sportiva, sei motivo di orgoglio per Calvizzano. Grande Vincenzo, continua così!

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale

—

Giacomo Pirozzi













