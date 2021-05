COMUNALI NAPOLI, VARRIALE: “CONSULTAZIONI TAVOLO COALIZIONE DI CENTROSINISTRA”

146 Visite

“Al termine dell’ultima riunione del centro-sinistra avevamo concordato di incaricare il segretario del Pd di Napoli, Marco Sarracino, nello scegliere tre-quattro nomi in rappresentanza delle varie anime in campo per avviare le consultazioni con tutte le liste politiche e civiche, visto il loro numero elevato e la loro eterogeneità. Questo, per accelerare sulla scelta del nome del prossimo candidato a Sindaco. Ad oggi noto, invece, che sono partite le consultazioni, “modello Quirinale”, con tutte le oltre 20 liste.Di questo passo temo che si allunghino ulteriormente i tempi”. E’ quanto afferma in una nota, Vincenzo Varriale, Segretario regionale dei Moderati in Campania. “Invito – prosegue Varriale – con serenità e nel rispetto reciproco di tutte le forze, ad attenersi a quanto si è deciso al tavolo, anche perché si perderebbe di credibilità agli occhi dei nostri elettori”.













