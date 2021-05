Schianto in moto nel Casertano, Giacomo muore a 43 anni

206 Visite

SAN FELICE A CANCELLO -Tragedia, questa mattina poco dopo le 7,00, in via Napoli a Cancello Scalo dove si è verificato un grave incidente tra una moto ed un’auto.

Il motociclista transitava in direzione Gaudello quando per cause ancora in fase di accertamento si è scontrato con una Fiat 600.

Per il centauro, Giacomo Carbone 43 anni, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Immediato l’arrivo dei soccorsi ma il 43enne a causa del violento urto con l asfalto, nonostante indossasse il casco, è morto sul colpo. L’uomo, residente nella frazione San Marco di Santa Maria a Vico, da qualche anno, originario di Acerra lascia moglie e due figli piccoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS