Marano, abusi edilizi aprile: ecco le ordinanze di demolizione

461 Visite

Ordinanze di demolizione e ripristino stato dei luoghi per opere abusive sul territorio di Marano, ecco quanto diramato dal Comune di Marano per il mese di aprile (le ordinanza per i tanti altri abusi riscontrati nello stesso mese saranno pubblicate verosimilmente a fine mese o all’inizio del prossimo).

Ordinanza di demolizione per locale artigianale, di circa 350 metri quadri, suddiviso in tre unità, ubicato in via Pio La Torre. La struttura è in ferro e copertura in lamiera con muratore perimetrali e porte in ferro e serrande avvolgibili.

Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in via Pigno, al civico 1. Alle spalle di un manufatto già oggetto di ordinanza di demolizione, è presente un ulteriore manufatto (uso deposito) con annessa tettoia antistante ad uso box auto. Il tutto a forma rettangolare avente ingombro complessivo di circa 30 metri quadri, con la parte chiusa (deposito) con volumetria di metri cubici 53. Manufatti in struttura portanti in legno e chiusure perimetrali in pannelli in fibra di cemento. La copertura del deposito è in pannelli coibentati. Le sottostrutture sono entrambi in legno. Per quanto riguarda la struttura principale, ovvero l’abitazione antistante, ad essa sussiste pavimentazione in calcestruzzo per una zona pari a circa 60 metri quadri.

Ordinanza di demolizione per opere abusive realizzate in via Pigno adiacenza numero 1/A. Movimentazione area e cambio di destinazione d’uso con realizzazione di muri all’interno dell’area di interesse per sostenere terrazzamenti interni e limitare la rampa di accesso alla parte bassa, dove sussistono una tettoia aperta e un container chiuso. Rifacimento e innalzamento mura di cinta; pavimentazione rampa di accesso provvista anche di griglia per la raccolta delle acque meteoriche; variazione dell’altezza del terreno con movimentazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS