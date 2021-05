Miracolo a Marigliano, Alessio Pio salvo dopo un’emorragia al cervello

91 Visite

MARIGLIANO – Dio ascolta le preghiere dei bambini. È tornato a casa Alessio Pio, l’alunno dodicenne dell’ Elia Aliperti, ricoverato d’urgenza per un’ emorragia cerebrale. I suoi compagni di classe e i familiari hanno pregato notte e giorno invocando gli angeli.

Ora il miracolo c’ è. “Ciao Alessio Pio, immaginiamo quanto siano duri questi giorni per te ma stringi i denti e vedrai che presto saranno solo un brutto ricordo”. Era questo il messaggio che i suoi compagni di seconda H gli avevano dedicato su uno striscione, affisso fuori la scuola media Elia Aliperti.

Sono stati mesi di paura e apprensione. Il ragazzino mentre era seduto sul divano di casa , improvvisamente, si era sentito male . Da lì la corsa all’ ospedale Santo Bono dove fu sottoposto a ben due delicati interventi chirurgici al cervello. Quanta sofferenza per i genitori. Il papà Antonio Perna in un messaggio aveva scritto:

“Chiedo di pregare per mio figlio Alessio Pio Perna che è in sala rianimazione per un’ ischemia cerebrale”. Risposero all’ appello numerosi gruppi di preghiera dell’ intera Regione.

Finalmente è arrivata la luce. Alessio dopo mesi di degenza ospedaliera ha fatto rientro a casa. La città gli dà il benvenuto. Palloncini colorati e tanti applausi per Alessio Pio e che la vita ti sorrida sempre grande guerriero.













