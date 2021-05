Marano, perdita idrica in via Mallardo: “Da 20 giorni nessuno viene a riparare”

71 Visite

Gentile Direttore, segnalo una perdita idrica in via Mallardo, a Marano. Da 20 giorni nessuno viene a riparare. Mentre aspettiamo, acqua preziosa viene buttata, acqua che nel contesto dell’emergenza idrica sappiamo bene come sia indispensabile in questo periodo. Il Comune però non si interessa e noi cittadini ci sentiamo sempre più piccoli e impotenti di fronte questi disagi che non possiamo risolvere con i nostri mezzi. Oltre al danno la beffa di dover pagare tutta questa acqua buttata. La mia unica arma al momento rimane questa, coinvolgere gli organi di stampa su un caso, come tanti, che coinvolge noi cittadini.

(Lettera firmata da un residente della zona)













Commenti

