Oroscopo dell’Eros, come sarà maggio sotto le lenzuola

Questo mese Venere farà compagnia a Lilith nel Segno del Toro soltanto per la prima settimana e si sposterà poi nel Segno del Gemelli. Le storie virtuali nate nelle settimane precedenti potranno dare il via libera a notti bollenti con partner che magicamente diventano reali, in carne ed ossa. Marte sarà per tutto il mese nel Segno del Cancro e potrebbe rendere le donne più intraprendenti degli uomini. Segno per Segno, scopriamo cosa ci riservano le Stelle per quel che riguarda l’Eros nel mese di maggio.

ARIETE – LUI – L’ingresso di Venere in Gemelli, nella seconda settimana di maggio, renderà decisamente più entusiasmante e divertente la tua vita sessuale. Ti scambierai messaggi maliziosi e provocanti con tante donne, ma non è detto che tu riesca a concretizzare anche dal vivo. Marte in Cancro, infatti, potrebbe portare degli imprevisti dell’ultimo momento.

LEI – Marte in Cancro questo mese sarà il tuo principale nemico per quel che riguarda la sfera sessuale. Potresti avere a che fare con uomini poco intraprendenti, che non riusciranno nemmeno a cogliere i messaggi che cercherai di mandare anche col tuo sguardo e col tuo corpo. Venere in Gemelli lascia presagire qualcosa di buono soltanto in chat.

TORO – LUI – La prima settimana del mese, con Venere e Lilith nel tuo Segno, sarà particolarmente eccitante e potrai finalmente realizzare uno dei tuoi sogni erotici con un’amante sensuale e disinibita, passionale ed eccitante. Marte in Cancro ti spingerà ad usare parole dolci e persuasive per convincerla a confessarti e a fare insieme tutto quello che desidera.

LEI – Lilith nel tuo Segno ti renderà un’amante molto trasgressiva, pronta ad infrangere qualsiasi tabù pur di raggiungere un piacere mai provato prima. Marte ti aiuterà a creare situazioni molto eccitanti anche mentalmente e ti divertirai ad interpretare i messaggi del partner per comprendere quello che vuole veramente da te. Plutone ti fa sognare.

GEMELLI – LUI – La prima settimana del mese sarà principalmente adatta a vivere storie clandestine, che non ti consentiranno di vivere il sesso con la libertà che vorresti. L’ingresso di Venere nel tuo Segno ti porterà in dono un’amante straordinaria, capace di scoprire i punti più sensibili del tuo corpo e accenderli tutti con i suoi baci e le sue carezze.

LEI – Dopo una piccola attesa all’inizio del mese, con Venere nel tuo Segno potrai coronare i tuoi sogni erotici più piccanti in compagnia di un partner con cui ti sentirai completamente a tuo agio. Una storia di sesso potrebbe prendere, nel corso del mese, una direzione più stabile. Al cuor non si comanda e corri il rischio di innamorarti per davvero.

CANCRO – LUI – Marte nel tuo Segno sarà il miglior alleato che tu possa avere per garantire prestazioni da urlo alla tua compagna o alla tua partner del momento. Ti ecciterai facilmente in compagnia di donne impegnate o difficili da conquistare. Lilith potrebbe creare delle situazioni ambigue anche con una cara amica: un bacio accenderà tante voglie proibite!

LEI – Con Marte in Cancro per tutto il mese, potresti finalmente incontrare l’amante dei tuoi sogni, quello in grado di farti raggiungere l’estasi anche dopo una giornata difficile. Venere in Gemelli ti renderà molto misteriosa ed enigmatica. Saranno proprio queste le caratteristiche che faranno perdere a qualcuno la testa per te. Notti infuocate in vista!

LEONE – LUI – I primi giorni del mese, con Venere e Lilith in aspetto dissonante, potrebbero essere particolarmente stressanti e i tuoi appuntamenti a luci rosse potrebbero improvvisamente saltare per cause molto fastidiose. Venere in Gemelli riporterà un po’ di luce nella sfera dell’eros. Fare l’amore con la tua migliore amica ti farà tornare il sorriso.

LEI – Se continui a pensare a qualcuno che ti ha fatto soffrire in amore, difficilmente riuscirai a divertirti e a godere dei piaceri del sesso, soprattutto nella prima settimana del mese. Venere in Gemelli però ti farà incontrare un partner che ti farà sentire subito a tuo agio, nuda accanto a lui sotto le lenzuola o – meglio ancora – sotto la doccia.

VERGINE – LUI – Goditi la prima settimana del mese e cerca di soddisfare in quei giorni i tuoi desideri erotici più prorompenti perché, con l’ingresso di Venere in Gemelli, le occasioni di fare sesso si ridurranno drasticamente. In coppia ci sarà un vero calo del desiderio. Se sei single, potresti ricevere un due di picche anche da chi, un tempo, ti correva dietro.

LEI – È davvero tanto difficile accontentarsi di una magica notte di sesso bollente senza aspettarsi che il fortunato amante il giorno dopo ti proponga di sposarvi o di andare a vivere insieme? Non tentare di fare progetti a lungo termine, specialmente con un partner che conosci da poco tempo e che non ti ha mai parlato di un eventuale futuro insieme.

BILANCIA – LUI – Marte in aspetto dissonante per tutto il mese non lascia presagire grandi performances dal punto di vista sessuale. Eppure, con Venere in Gemelli dovrebbero crearsi delle situazioni potenzialmente soddisfacenti anche per la tua vita erotica. Il problema potrebbe essere un tuo malessere legato allo stress. Dovresti lavorare meno e fare più sesso.

LEI – Con Venere in Gemelli non mancheranno sicuramente nuovi amori che ti faranno perdere la testa, ma non è detto che la tua vita sessuale sia particolarmente soddisfacente. Se il sentimento è forte, potrai sicuramente attendere tempi migliori per divertirti col tuo compagno. Lilith potrebbe portare il ritorno di un vecchio amante che non molla mai.

SCORPIONE – LUI – Dopo una prima parte del mese un po’ fuori fase, Marte in Cancro ti regalerà le occasioni che desideri per mettere in campo le tue abili doti amatorie. Tuttavia, non aspettarti di trovare amanti disposte a sperimentare esperienze fuori dal comune. Con Lilith in opposizione, ti dovrai accontentare di rapporti occasionali semplici e gustosi.

LEI – Marte in Cancro ti promette di incontrare un amante in grado di soddisfare i tuoi desideri erotici senza il bisogno che tu glieli debba spiegare esplicitamente, come spesso ti accade. Preparati a trascorrere notti bollenti in cui consumerai più calorie che ad una maratona. Venere in Gemelli riaccenderà una fiamma che si era assopita in passato.

SAGITTARIO – LUI – Le occasioni più eccitanti dal punto di vista sessuale potrebbero verificarsi nel tuo ufficio, soprattutto nei primi giorni del mese, quando sia Lilith che Venere saranno in Toro. La tresca con una collega potrebbe portare scompiglio in un’eventuale vita di coppia e dovrai fare attenzione che la tua compagna non venga a scoprire nulla. Sarebbero guai.

LEI – Con Marte in Cancro, probabilmente incontrerai un amante in grado di soddisfare le tue voglie come e quando vuoi. Potreste anche sperimentare insieme qualche giocattolo acquistato al sexy-shop. I problemi sorgeranno quando tu gli parlerai di sentimenti e lui ti dirà che in questo momento non vuole storie serie, ma soltanto divertirsi. Peccato!

CAPRICORNO – LUI – I primi giorni del mese potrebbero riservarti qualche piacevole sorpresa sotto le lenzuola, soprattutto se rivedrai la tua compagna dopo tanti giorni in cui avete vissuto lontani. Il problema sorgerà quando il tuo corpo non riuscirà a reggere ritmi sessuali particolarmente frenetici. Marte in Cancro ti farà i dispetti e non ci sarà nulla da fare.

LEI – Se ti piace qualcuno, dovresti sfruttare la prima settimana del mese per organizzare una serata hot. Successivamente, infatti, Marte in Cancro potrebbe portare diversi problemi che ti impediranno di trascorrere una notte serena a fare sesso, senza pensare ad altro. Venere in Gemelli potrebbe creare situazioni piccanti anche con un collega.

ACQUARIO – LUI – Con Lilith e Venere in Toro, durante i primi giorni del mese andrai cercando emozioni e sensazioni difficili da trovare, specialmente se non hai al tuo fianco una compagna con cui godi di un’ottima intesa sessuale. Venere in Gemelli porterà nuove occasioni per sperimentare alcune tecniche erotiche di cui hai sentito parlare dai tuoi amici.

LEI – Una vita troppo sedentaria non favorirà incontri sessuali particolarmente eccitanti nei primi giorni del mese. Ma, con l’ingresso di Venere in Gemelli, la tua vita erotica prenderà un nuovo sapore. Preparati a vivere momenti di pura passione con un partner che desidera esclusivamente vedere il piacere sul tuo viso. Attenzione: potresti innamorarti!

PESCI – LUI – Marte in Cancro e Venere in Gemelli ti renderanno protagonista di situazioni molto ambigue. Se non vuoi una relazione seria, parlane chiaramente con la tua amante prima che lei inizi a fare viaggi mentali sul vostro futuro insieme. Una piccola bugia, inoltre, potrebbe rovinare anche i momenti più belli di una notte molto calda e travolgente.

LEI – Se cerchi un partner che ti sappia accontentare sessualmente, Marte questo mese ti offrirà molteplici occasioni per incontrarlo e sedurlo con la tua finta e maliziosa ingenuità. Se cerchi un partner che, dopo la prima notte di sesso, ti chieda di conoscere la sua famiglia, Venere ti deluderà e lascerà il tuo cuore infranto. A te la scelta!













