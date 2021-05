Marano, ancora black out in tante zone della città. Da giorni un mare di segnalazioni. In tanti se la prendono con i lavori per la fibra

147 Visite

Ancora black out elettrici in tante zone di Marano. Da stamani in redazione arrivano segnalazioni di guasti in via Marano-Pianura e in tutta l’area a ridosso della chiesa San Castrese. Anche ieri, in via Parrocchia e zone limitrofe, analoghi problemi. Giorni prima in via Corree di sopra. I recenti lavori sulle strade (fibra), affidati a una ditta che lavora in subappalto, sono finiti nel mirino di tanti residenti. Possibile vi sia una correlazione? Perché gli agenti della municipale o i carabinieri non indagano sui tanti, troppi disservizi degli ultimi giorni?













