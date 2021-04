Violentata dagli amici, il padre va dai carabinieri e li difende: “Mia figlia era ubriaca”

207 Visite

“Mia figlia vi ha raccontato dei fatti non veri, era sotto l’effetto di sostanza alcoliche e quindi non era in grado di capire quanto accaduto”. Con queste parole, parlando al telefono con i carabinieri, un padre ha difeso i violentatori della figlia. La ragazza di Campobello di Mazara, in Sicilia, è stata attirata in trappola da un gruppo di ragazzi che credeva suoi amici: in due hanno abusato di lei, mentre altri tre guardavano e ridevano. Il giorno dopo la 18enne si è recata in caserma per denunciare, poche ore più tardi è arrivato il padre, in compagnia dei suoi violentatori: “Questi sono dei bravi ragazzi” ha detto al comandante della stazione, “le ferite che mia figlia ha alle braccia sono dovute al fatto che i suoi amici tentavano di riportarla a casa, ma lei era ubriaca e faceva resistenza”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS