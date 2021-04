La morte di Grazia e la pista del suicidio: soffriva di sbalzi d’umore e rifiutava il cibo

138 Visite

Non aveva mai accettato il suo corpo, e, anche se era in cura da uno psichiatra, non era assidua nell’assumere medicine. E così soffriva di sbalzi d’umore devastanti. Rifiutava il cibo ed era quasi diventata anoressica.

Questo il quadro dietro la morte di Grazia Severino, trovata agonizzante e priva di sensi da un uomo che andava a prendere la sua auto ieri pomeriggio a Pompei nel vialetto che porta ai garage di un edificio in via Carlo Alberto.

Questa mattina la ragazza, studentessa universitaria di matematica all’Università di Fisciano, avrebbe compiuto 24 anni, ma per lei ieri, nel tardo pomeriggio, non ce stato nulla da fare, nonostante l’intervento del 118 che l’ha portata al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.













