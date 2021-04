Covid, festa abusiva e coprifuoco violato: multati Tony Colombo e altri 46

277 Visite

Il cantante Tony Colombo è stato multato ieri sera a Casalnuovo per inottemperanza alle misure Covid in quanto sorpreso al di fuori del proprio domicilio oltre l’orario consentito (le ore 22, così come da decreto). Il neomelodico torna così sotto i riflettori per circostanze non legate esattamente alla sua professione. Come per le nozze trash dell’aprile di due anni fa in Piazza del Plebiscito, sfociate in diverse inchieste della magistratura.