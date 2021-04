Covid Campania, De Luca: “E’ un giallo tendente all’arancione”

Covid e monitoraggio dei dati: quella di oggi è una nuova vigilia di incertezza per la Campania i cui indicatori epidemiologici saranno sottoposti oggi a particolare attenzione nel consueto vertice della cabina di regia (Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità) che ogni settimana traccia il punto della situazione. In un’Italia che da lunedì 26 aprile è quasi tutta tinta di giallo dovrebbero essere comunque poche le sorprese per i prossimi sette giorni. De Luca, però, mette in guardia i cittadini campani e dice: “E’ un giallo tendente all’arancione”.