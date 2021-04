Politica, sondaggi: ancora in crescita Fratelli d’Italia, in calo M5s

97 Visite

Sempre in crescita invece il dato di Fratelli d’Italia (17,7%), con Giorgia Meloni in prima fila nella battaglia contro il coprifuoco, di cui ha addirittura chiesto l’abolizione totale. Tra le liste minori, è da segnalare il calo che accomuna tutti i soggetti di ispirazione centrista (Azione, Italia Viva, +Europa), che perdono complessivamente più di un punto. Ad oggi, quella liberale è la componente che più ha perso consensi rispetto al giorno della nascita del Governo Draghi: quasi un paradosso, nel momento in cui un esecutivo guidato da un punto di riferimento indiscusso degli europeisti come Mario Draghi fa approvare dal Parlamento un PNRR che prevede una lunga serie di riforme e interventi a lungo sollecitati dalla stessa UE.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, sostanzialmente si confermano le tendenze delle scorse settimane: la Lega si piazza al primo posto poco sopra il 22%, con il Partito Democratico in seconda posizione staccato di 3,4 punti percentuali (18,9%). A dire il vero, questa settimana il PD è l’unico partito di maggioranza a far registrare una variazione – sia pur di poco – positiva. Il Movimento 5 Stelle perde lo 0,3%, un calo che potrebbe essere dovuto ai primi effetti del controverso video di Beppe Grillo (e al definitivo divorzio da Rousseau).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS