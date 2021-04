Marano, la saga dell’abusivismo: la municipale sequestra altri 5 immobili. Tutti nella solita zona di San Rocco. Tagliata la condotta idrica

800 Visite

Ancora abusivismo edilizio nella zona in cui due settimane fa i vigili urbani di Marano – nucleo antiabusivismo – sequestrarono due depositi di materiale edile nonché un appartamento. La zona è sempre la stessa, quella di via San Rocco, dove è ubicato il deposito di Panella. Sette appartamenti abusivi, di cui due sequestrati. Sequestrata e tagliata la condotta idrica, anch’essa abusiva, che serviva gli appartamenti della zona. Molti manufatti, secondo quanto ricostruito dalla municipale, sarebbero sorti di recente. E’ incredibile come per anni ampie fette del territorio siano sfuggite ai controlli. La zona di San Rocco, via Galeota e via Marano-Quarto in particolare. Edifici abusivi, condotte idriche abusive. Un macello su cui solo oggi si tenta di far luce.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS