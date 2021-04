Marano, bocciato il piano di privatizzazione dell’acqua. Il commissario del Pd: “I nostri voti determinanti”

159 Visite

I Motivi del dissenso sulla delibera dell’acqua nascono da lontano, i nostri rappresentanti hanno ribadito Con il voto di ieri, la volontà dei mesi scorsi del direttivo locale e della base della nostra comunità che negli anni scorsi si è mobilitata per l’azione referendaria. Il Partito Democratico in questa vicenda, ha prima segnalato le proprie difficoltà su questa delibera non presentandosi in aula lunedì, ha poi chiesto il ritiro della delibera ed infine non ha votato favorevole nella sua interezza di gruppo. Nel Consiglio Comunale di ieri sera i nostri voti sono stati determinanti per bloccare l’approvazione della delibera. Ora bisognerà rilanciare l’azione nell’interesse della Città per il futuro di Marano. In questi pochi giorni dalla mia nomina di commissario ho incontrato 6 consiglieri che lavorano nell’interesse della città e tanti iscritti e militanti appassionati. Ho provato ad ascoltare il gruppo consiliare discutendo e scegliendo insieme, qui per rispondere a qualcuno i potentati da Napoli non esistono, esistono le comunità democratiche. Ora il mio unico obiettivo è quello di aprire una discussione con tutti gli iscritti ed elettori del Partito Democratico di Marano per tracciare il percorso dei prossimi mesi nell’interesse unico della Città. Lavoreremo attentamente affinché il Partito Democratico di Marano ritorni finalmente ad essere un punto di riferimento per il territorio, ritrovando la sua capacità di ascoltare le esigenze dei cittadini ed essere il motore di una alleanza Progressista a tutti i livelli. Spero vivamente che su questo percorso in tanti possano darci un aiuto.

