Castellammare di Stabia: compleanno con fuochi d’artificio. 19 persone sanzionate

I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno sanzionato 19 persone per violazioni alla normativa anticontagio. Erano le 22.30 circa e da Via Simmaco, di fronte al pronto soccorso dell’ospedale stabiese, sono stati esplosi fuochi d’artificio. I militari si sono incuriositi e hanno immediatamente un’abitazione privata in cui 19 stavano festeggiando il 18° compleanno di uno dei presenti. Sono stati tutti multati.













