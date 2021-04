Marano, la guerra sull’acqua: sarà battaglia all’ultimo voto. Decisivi i voti di Coppola e Paragliola, che tentano in queste ore di far vincere Visconti

64 Visite

Sarà battaglia all’ultimo voto. La battaglia sull’acqua, che da mesi scuote il Comune e le forze politiche. I pro esternalizzazione e i contro si contano. Al netto delle defezioni nell’opposizione, a decidere le sorti della querelle saranno i voti di Pasquale Coppola (nella foto con Paragliola) e Mimmo Paragliola, entrambi esponenti del Partito democratico. I due da ieri sono al lavoro per consentire a Visconti di privatizzare il servizio e, nel contempo, di uscirsene puliti con il proprio partito che, per bocca del commissario Acampora, si dice contrario alla manovra del primo cittadino. Coppola e Paragliola come voteranno? Si asterranno o voteranno a favore della delibera? O voteranno contro per spirito di partito? Conoscendo i due staranno chiamando mezzo mondo per farsi bene i calcoli. Tra poche ore, ad ogni modo, ogni dubbio sarà fugato.













