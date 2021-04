L’idea dell’avvocato Michele Illiano: nasce la pagina Fb JurisLab 2.0

196 Visite

La pagina JurisLab 2.0 nasce dall’idea promossa dall’avvocato Michele Illiano e ha racconto l’adesione di un gruppo di giovani avvocati e dottori di ricerca accumunati dall’esperienza formativa presso l’avvocatura dello Stato e tirocinio formativo con magistrati.

La pagina viene gestita da 4 gruppi, ognuno dedicato ad una specifica area tematica.

Per il team di penale vi è l’avvocato Assunta Ester Piccolo che in qualità di penalista si interessa, insieme ad altri colleghi, delle pubblicazioni in materia penale.

“Siamo tutti mossi dalla passione per il diritto e dal desiderio di contribuire all’aggiornamento giurisprudenziale (in materia di diritto civile, penale, amministrativo e bancario) con la specifica finalità di rendere edotti i cittadini e gli studenti degli orientamenti giurisprudenziali sulle principali tematiche che interessano la società odierna”.

Sono previste tre pubblicazioni settimanali:

Lunedì è dedicato al diritto civile

Mercoledì al diritto penale

Venerdì al diritto amministrativo.

