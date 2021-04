Un anno fa la morte di Pasquale Apicella: il ricordo del ministero dell’Interno

106 Visite

E’ passato un anno dalla tragica scomparsa dell’Assistente della Polizia di Stato Pasquale Apicella, deceduto a Napoli mentre era alla guida di una volante travolta dall’auto di alcuni malviventi in fuga. Non dobbiamo mai dimenticare il sacrificio di chi ha perso la propria vita per tutelare la sicurezza e la legalità in un territorio difficile. Rinnovo il mio sentimento di solidarietà alla famiglia di questo servitore dello Stato e la mia vicinanza alla moglie, che, di recente, è entrata nella grande comunità della Polizia della quale il marito ha fatto parte con coraggio e con orgoglio.

Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.













