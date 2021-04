Covid, kit tampone fai da te rileva varianti. Nei supermercati a 8 euro

329 Visite

Un’importante novità arriva per i tamponi, è in arrivo un kit per il fai da te a basso costo e disponibile nei supermercati. Un test rapido – si legge sul Corriere della Sera – per l’autodiagnosi sarà in commercio a partire dalla prima settimana di maggio. Ogni singolo kit per il tampone fai da te costerà circa 6-8 euro e potrà essere acquistato nei supermercati, nei negozi e nelle attività commerciali che decideranno di distribuirlo. Replicando così il modello di vendita che consente ormai di trovare le mascherine oltre che in farmacia, anche, per esempio, nei supermercati, in cartoleria, così come nei negozi di ferramenta.













